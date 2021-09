Am Anfang der Pandemie erlebte ausgerechnet TeamViewer einen wahren Kursrausch der Anleger und stieg infolgedessen auf 54,86 Euro an. Seit Mitte Juli letzten Jahres hat sich das Handelsgeschehen jedoch deutlich abgekühlt, der anschließende Abwärtstrend drückte das Papier zurück in den Bereich von 25,10 Euro und somit sogar unter den ursprünglichen Ausgabepreis. Aber genau dieser Bereich wurde zuletzt für eine Stabilisierung genutzt und brachte erste Gewinne an rund 30,00 Euro hervor. Vollends aus dem diesjährigen Abwärtstrend konnte der Wert noch nicht ausbrechen, ein solches Szenario deutet sich aber zu Beginn dieser Handelswoche an und bietet neuerliche Handelsansätze.

Schaltmarke 30,- EUR

Dreh- und Angelpunkt für den weiteren Verlauf der TeamViewer-Aktie stellt das Niveau von rund 30,00 Euro dar. Oberhalb dessen könnte zunächst einmal ein Kurslückenschluss mit Gewinnen an 31,64 Euro vollzogen werden, weitere Ziele auf der Oberseite sind bei 32,69 und schlussendlich 34,15 Euro angesiedelt. Bis dahin würde sich ein Long-Investment aufgrund des positiven Momentums auszahlen. Ein bärisches Szenario würde sich kurzfristig wieder unter dem Niveau von mindestens 27,75 Euro einstellen, in diesem Fall müssten Abschläge auf 26,98 und womöglich noch 26,50 Euro zwingend einkalkuliert werden. Die weitere Entwicklung wird sich anschließend zeigen müssen.