Gelingt das Comeback? Die Rahmenbedingungen für Tembo Gold haben sich erheblich verbessert.

Nach einer langen Phase der Inaktivität – leidgeprüfte Aktionäre würden wohl sagen: nach einem langen Schlaf – ist die Aktie des tansanischen Goldexplorers Tembo Gold ( TSXV: TEM; FRA: T23A ) in der vergangenen Woche heftig zu neuem Leben erwacht. Aus dem Stand wurden rund 3,2 Mio. Aktien gehandelt, der Kurs legte um mehr als 40 Prozent zu. Gemessen am gesamten Handel der zurückliegenden 6 Monate (11,4 Mio. Aktien) wurde fast ein Drittel des Volumens in den vergangenen drei Handelstagen gehandelt. Der Schlusskurs notierte bei 0,215 CAD, während der Durchschnittspreis der vergangenen sechs Monate bei 0,156 CAD lag.

Auffällig ist, dass die neue Aktivität in der Tembo-Aktie mit dem Abschluss einer Finanzierung über 2,2 Mio. CAD bei 0,15 CAD zusammenfällt, bei der das Unternehmen keine Warrants ausgegeben hat! Obendrein haben sich die Direktoren just am 1. September nochmals 1,37 Mio. Optionen bei 0,185 CAD genehmigt. Das frische Kapital soll in die Exploration fließen, die in diesem Herbst endlich wieder vor Ort beginnen soll, nachdem in der Vergangenheit vor allem „Data-Mining“ unter Verwendung von künstlicher Intelligenz des Softwarepartners Goldspot Discoveries angesagt war. Zu diesem Thema hatte Tembo im Juni dieses Jahres eine spannende, vom Markt allerdings wenig beachtete Mitteilung gemacht.

Das Tembo-Goldprojekt liegt in direkter Nachbarschaft zu Barricks 14 Mio. Unzen -Bulyanhulu-Goldmine im Sukumaland-Grünsteingürtel. Die Goldspot-Analysen haben 54 geologische Ziele identifiziert, die erstmals in der Reihenfolge ihrer Priorität geordnet wurden.

David Scott, President und Chief Executive Officer von Tembo, erklärte damals: "Diese gemeinschaftliche Neuinterpretation und Verbesserung der technischen Betrachtung der Daten von Tembo hat das Gesamtverständnis der geologischen Gegebenheiten erheblich verbessert und ermöglicht es, jedes der zu testenden Ziele zu priorisieren. Die Arbeit von Goldspot hat unsere frühere Ansicht bestätigt, dass das Projekt Tembo viele Ziele enthält, die eine Goldmineralisierung beherbergen könnten."

Goldinvest.de hatte seit März dieses Jahres wiederholt auf Tembo hingewiesen., da bei der veränderten politischen Situation nach dem Tod des früheren Präsidenten Magafuli ein Neustart möglich erschien. In Anspielung auf den Elephanten im Tembo Logo hatten wir geschildet, wie das Unternehmen unverschuldet zum Leidtragenden im politischen Streit zwischen dem Goldkonzern Barrick und der tansanischen Regierung geworden war. („Wenn sich Elephanten streiten, leidet das Gras.“)

Barrick will seine Assets in Tansania zu Tier 1-Produzenten ausbauen

Inzwischen stehen die Zeichen für Barrick stehen in Tansania wieder auf grün. Schon vor der Berufung der neuen Präsidentin hatte Barrick im Januar 2020 eine grundsätzliche Einigung mit der Regierung erzielt und seine Aktivitäten im Land in einem neu gegründeten staatlichen Joint-Venture Twiga Minerals Corporation gebündelt. Twiga gehört zu 84 Prozent Barrick und zu 16 Prozent dem tansanischen Staat. Es ist für Barrick die erste Partnerschaft dieser Art in Afrika.

Mark Bristow, Präsident und Chief Executive von Barrick will seine Assets in Tansania auf Vordermann bringen und setzt auf weitere Expansion. Siehe dazu die jüngste Präsentation von Twiga: Twiga Q3 2020 Update (q4cdn.com) Wörtlich kündigte Bristow an: „Wir bereiten uns darauf vor, North Mara und Bulyanhulu zu einem kombinierten Tier-1-Komplex zu machen, der in der Lage ist, über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren mindestens 500.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren, und zwar in der unteren Hälfte des Kostenprofils der Branche. Wir werden uns auch darum bemühen, die Lebensdauer der Betriebe zu verlängern und andere neue tansanische Möglichkeiten im Rahmen von Twiga zu erschließen.“

Vom neuen Schwung des Nachbarn Barrick in Tansania könnte auch Tembo Gold profitieren und endlich wieder in den Fokus von Anlegern geraten. Ein Anfang scheint gemacht. Wir bleiben an Tembo dran.

