Hyundai Mobis informiert bei der Presseveranstaltung „Mobis Mobility Move" auf der IAA 2021 über seine Vision, auch auf dem europäischen Markt der "Partner für elektrifizierte Mobilität" zu werden

MÜNCHEN, 6. September 2021 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis, der weltweit 7. größte Automobilzulieferer, verkündete seine Pläne, sich als "Partner für elektrifizierte Mobilität" auf dem europäischen Markt stärker zu positionieren. Der Konzern möchte hierbei mit seinem ausgeprägten Stärkenprofil bei der Elektrifizierung und zukünftigen Mobilitätstechnologien punkten.

Nachdem Hyundai Mobis in Asien (Korea, Japan) sowie in den USA mit insgesamt rund 30 Mrd. USD Umsatz bereits zu den etablierten Größen auf dem Automobilkomponentenmarkt gehört, setzt das Unternehmen nun seine Expansion in den europäischen Markt fort. Am Pressetag der IAA, dem 6. September, präsentierte Hyundai Mobis den anwesenden Pressevertretern die ambitionierten Pläne des Unternehmens. Axel J. Maschka, Executive Vice President bei Hyundai Mobis, sagte auf der Pressekonferenz: „Unsere erste Messepräsenz auf der IAA kann als Zeichen verstanden werden: Wir sind hier, um zu bleiben und um weiterhin zu wachsen. Europa stellt mit den Stammsitzen der weltweit größten und wichtigsten Hersteller das Herzstück der globalen Automobilindustrie dar. Somit ist eine Positionierung auf dem europäischen Markt für Hyundai Mobis der nächste logische Schritt, um das außergewöhnliche Wachstum unseres Unternehmens fortzuführen."

Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg ist für Hyundai Mobis etwa das Geschäft mit den hochentwickelten Skateboard-Modulen auszubauen. Hierbei soll das gesamte Portfolio des Unternehmens im Bereich Elektroantriebe mitsamt der dahinterstehenden Erfahrung als weltweit führender Modulanbieter genutzt werden. Seitdem der Konzern sich im Jahr 2009 auf Elektrifizierungssystemen spezialisiert hat, hat das Unternehmen in mehr als 12 Jahren ein komplettes Portfolio samt Motoren, Leistungssystemen, Batteriesystemen und Brennstoffzellenkomponenten etabliert.