BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion hat sich angesichts desaströser Umfragewerte kampfbereit gezeigt. "Wir haben drei Wochen der Entscheidung. Und je früher wir die Trendwende einleiten, desto besser ist das, desto mehr Zeit haben, wir aufzuholen", sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Montag in Berlin vor der letzten planmäßigen Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU im Parlament vor der Bundestagswahl am 26. September. CSU-Chef Markus Söder hatte am Sonntagabend im "heute journal" des ZDF gesagt: "Die nächste Woche ist da jetzt ganz entscheidend, da muss der Trend gebrochen werden."

Brinkhaus sagte, man sei in der 75. Minute des Spieles im Rückstand, "aber wir haben noch genügend Zeit, das Spiel zu drehen". Er gehe davon aus, dass in der Bundestagsdebatte zur Situation in Deutschland an diesem Dienstag alle Kanzlerkandidaten reden würden. Zudem gebe es weitere Fernseh-Trielle. "Ich denke mal, da kommt es jetzt darauf an, dass wir da die entsprechenden Punkte setzen." Viele Menschen seien noch unentschlossen.