Gentex will seine digitalen Rückspiegel in leichte Nutzfahrzeuge einführen und bietet Sicht- und Erfassungsfunktionen für Rinspeed CitySnap

ZEELAND, Mich., Sept. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der globale Markt für leichte Nutzfahrzeuge (LNF) verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das zum Teil durch den Anstieg von Services in den Bereichen E-Commerce-, Handels- und Drittanbieter-Logistik sowie dem Last-Mile-Liefermarkt angetrieben wird. In Folge dessen erwartet der Automobilzulieferer Gentex Corporation eine erhöhte Nachfrage nach seinen digitalen Sichtlösungen für die einzigartigen Herausforderungen im Bereich der Sicht nach hinten, die LNF und Transporter mit sich bringen.

Um diese Problemen anzugehen, haben die Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen begonnen, auf den Full Display Mirror (FDM) von Gentex zurückgreifen. Dabei handelt es sich um ein intelligentes Rücksichtssystem, das mit einer speziellen Kamera und einem in den Spiegel integriertem Videodisplay die Sicht nach hinten optimiert. Das System nimmt Videos über die nach hinten gerichtete Kamera auf und streamt diese an ein spezielles LCD im Spiegel, das dem Fahrer einen ungehinderten Panoramablick hinter das Fahrzeug bietet. Dies erleichtert es, Fußgänger, Radfahrer und den sich von hinten nähernden Verkehr zu sehen. Gleichzeitig verbessert es die Fähigkeit des Fahrers, einen sicheren Spurwechsel sowie ein sicheres Zurücksetzen, Einparken, Abbiegen und Andocken des Fahrzeugs durchzuführen.

Fuhrparkbetreiber schätzen den FDM zudem, da er zur Senkung der Unfall- und Reparaturkosten, zur Erhöhung der Fahrzeugbetriebszeit und möglicherweise zu einer Senkung der Versicherungsprämien beiträgt.

„Unser FDM, der bereits für zahlreiche Pkw auf der ganzen Welt verfügbar ist, gewinnt bei LNF-Herstellern zunehmend an Beliebtheit“, so Neil Boehm, Chief Technology Officer bei Gentex. „Derzeit versenden wir eine LNF-Plattform. Wir gehen jedoch davon aus, dass in den nächsten 12 Monaten mehrere weitere Programme auf den Markt kommen werden. Dies ist eine einzigartige Funktion, da sowohl Hersteller als auch Fuhrparkbetreiber und Fahrer profitieren.“