Scholz beschwört europäische Souveränität

PARIS (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine starke Stellung Europas in der künftigen Weltordnung beschworen. "Mit Frankreich zusammen müssen wir es schaffen, dass Europa diesen Weg zur Souveränität auch in Zukunft beschreitet", sagte Scholz am Montag in Paris. Deutschland und Frankreich hätten dafür schon immer eine wichtige gemeinsame Rolle gespielt.

Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl hatte Macron den Vizekanzler im Elyséepalast empfangen. An diesem Mittwoch will er den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet empfangen. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock hat vor der Wahl keinen Besuch bei Macron geplant. Scholz traf auch mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire zusammen.