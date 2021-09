Coronapandemie rückt Inklusionshürden wieder ins Bewusstsein

Hamburg (ots) - In welcher Situation befindet sich die Behindertenhilfe in

Deutschland? Einen ausführlichen Überblick bietet der Trendbericht 2021

"Behindertenhilfe in Deutschland", den die Berufsgenossenschaft für

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) jetzt auf ihrem Online-Kongress

"BGW forum - Sicher und gesund in der Behindertenhilfe" vorgestellt hat.

Zusätzlich präsentierte die BGW zwei weitere Berichte: zu den Auswirkungen der

Coronapandemie und zum Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt der

Behindertenhilfe.



Fakten und Zahlen zur Behindertenhilfe





Der Trendbericht 2021 "Behindertenhilfe in Deutschland" liefert aktuelle Faktenund Zahlen zur Entwicklung der Beschäftigungslage und Berufsgesundheit in derBehindertenhilfe. Am Arbeitsmarkt ist kein durchgreifender Inklusionsfortschrittfestzustellen. Zwar ist die Arbeitslosenquote von schwerbehinderten Menschen inden letzten Jahren gesunken, doch der Abstand zu Menschen ohne eine schwereBehinderung ist nicht kleiner geworden. Zudem droht die Coronapandemie,vergangene Inklusionserfolge zunichte zu machen.Eine Sonderanalyse untersucht das Bild von Menschen mit Behinderungen in densozialen Medien. Die Auswertung von Beiträgen in sozialen Netzwerken von undüber Menschen mit Behinderung für das Jahr 2020 hat gezeigt, dass Themen rund umBehinderung im Netz eine deutlich größere Rolle spielen als in denNachrichtenmedien. In den Leitmedien, so zeigen es empirische Studien, kommenMenschen mit Behinderung kaum vor.Auswirkungen der CoronapandemieWie der Bericht "Die Coronapandemie in der Behindertenhilfe" zeigt, hat sich diePandemie gravierend auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und dieSituation von Beschäftigten und Fachpersonal in diesem Bereich ausgewirkt:Wohnformen wurden phasenweise abgeschottet, Freizeitaktivitäten und sozialeKontakte zum Teil stark eingeschränkt. Die Arbeit in Werkstätten für Menschenmit Behinderung (WfbM) wurde zeitweise vollständig heruntergefahren. Dies führtezum Verlust an Tagesstrukturierung, Kommunikation und sozialer Interaktion undauch zu einer Gefährdung des Erwerbseinkommens.Außerdem war die Pandemie ein großer Stresstest für die Konzepte zur Umsetzungder Berufsgesundheit in der Behindertenhilfe und die entsprechenden Strukturenund Ressourcen in den Betrieben. Qualitative Befragungen der BGW zeigen aber:Die Coronapandemie wurde auch als Chance für Innovationen genutzt - um sichweiterzuentwickeln, alte Abläufe und Strukturen zu überprüfen und diesegegebenenfalls anzupassen. Die in der Krise erlebte Problemlösungsfähigkeit