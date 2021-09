Fazit

Positiv wäre ein Kurssprung über das Vorwochenhoch bei 160,64 US-Dollar zu bewerten, dies könnte direkte Anschlusskäufe an 163,05 Euro und darüber an 170,00 US-Dollar auslösen. Auf der anderen Seite könnte sich auch erst der Bereich um 155,00/151,45 US-Dollar als Sprungbrett für neuerliche Hochs erweisen. In jedem Fall sollten Stopps enger nachgezogen werden, ein Niveau um 150,00 US-Dollar wäre da gar nicht mal so schlecht angesetzt.