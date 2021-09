Huawei stellt intelligente Automobillösungen auf der IAA Mobility 2021 vor

München (ots) - Das globale Technologieunternehmen Huawei stellt europäischen

OEMs und Verbraucher:innen auf der IAA Mobility in München seine intelligenten

Automobillösungen vor.



"Die Automobilindustrie befindet sich derzeit an einem kritischen Punkt in ihrer

Transformation hin zu einer vernetzten, autonomen, gemeinsam genutzten und

elektrischen Mobilität (CASE). Informations- und Kommunikationstechnologien

werden in diesem Prozess eine immer wichtigere Rolle spielen und von der Branche

befördert", sagte Tang Ming, Vizepräsident der Huawei Intelligent Automotive

Solutions Business Unit (IAS BU) in der Region Europa. "Basierend auf unseren

bewährten Kompetenzen und unserer Erfahrung, die wir in mehr als 30 Jahren im

IKT-Bereich entwickelt haben, hat Huawei innovative intelligente

Automobillösungen und -komponenten entwickelt, um europäische OEMs bei der

Entwicklung zukunftssicherer intelligenter Fahrzeuge zu unterstützen und

Verbrauchern ein intelligentes, angenehmes und zuverlässiges Fahrerlebnis zu

bieten."









Die umfassende Autonomous Driving Solution (ADS) von Huawei versorgt

Privatfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen. Fahrer:innen in der Stadt können

nun in jedem Szenario, von einfach bis komplex, und unter allen Wetter- und

Verkehrsbedingungen problemlos navigieren. Die Lösung gewährleistet ein

konsistentes Fahrerlebnis und ermöglicht die Navigation von Parkplatz zu

Parkplatz, von privaten Garagen bis hin zu Parkplätzen in Bürogebäuden.



HUAWEI ADS verfügt über die besten Full-Stack-Algorithmen, einen hochwertigen

Datenspeicher, eine leistungsstarke Recheneinheit und fortschrittliche Sensoren.

Ziel ist es, durch langfristige Investitionen das vollständig autonome Fahren zu

erreichen und die Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge

voranzutreiben.



Die Intelligente Cockpit-Lösung verbindet Menschen, Fahrzeuge und Häuser durch

HarmonyOS-Automotive



Die intelligente Vernetzung der Welt wird bald vollständig erreicht sein. Mit

einem einzigen Betriebssystem für jedes Gerät - sei es Haushaltsgerät, Steckdose

oder Lampe - wird die Silobildung in der Kundenerfahrung abgebaut und

Verbraucher:innen eine einheitlichere Nutzererfahrung geboten.



Das intelligente Cockpit von Huawei verbindet Menschen, Fahrzeuge und Häuser

nahtlos miteinander und ermöglicht es Nutzer:innen, Geräte einfach über Apps im

Auto zu bedienen. Mit einer Musik- oder Video-App können Nutzer:innen

beispielsweise ihren Innenraum im Handumdrehen in ein mobiles Büro, ein privates

Kino oder eine KTV-Box mit Stereoanlage, Bildschirm und Kameras im Auto

verwandeln.



Darüber hinaus können Nutzer:innen ihre Haushaltsgeräte vom Auto aus



