Gründerteam gewinnt mit KI-gestütztem Tool für Nagelgesundheit 100.000 Euro (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Potsdam (ots) - Mit ihrer Geschäftsidee, mittels eines KI-gestützten ToolsNagelerkrankungen frühzeitig zu erkennen und Patientinnen und Patienten beiihren Behandlungen im Alltag zu unterstützen, gewinnt das Team Nailvision denneunten Businessplan-Wettbewerb am Hasso-Plattner-Institut (HPI). Im Finalekonnte sich das Gründerteam, bestehend aus Nataniel Müller (28), KonstantinDobler (23) und Simon Shabo (27), mit der von ihnen entwickelten Lösungsideedurchsetzen. Sie dürfen sich über einen Gewinn im Wert von 100.000 Euro freuen.Dieser enthält neben den personenbezogenen Stipendien im Umfang von bis zu50.000 Euro, ein Investmentangebot des HPI Seed Funds von 50.000EUR und eineinjähriges Business-Coaching der HPI School of Entrepreneurship (E-School). DerWettbewerb wird von der E-School gemeinsam mit dem HPI Seed Fund organisiert.Die E-School unterstützte die jeweiligen Teams auch im Entwicklungsprozess ihrerGründungsidee.Das vom Gründerteam entwickelte Tool Nailvision nutzt Künstliche Intelligenz(KI) zur Untersuchung, Überwachung und Unterstützung von Patientinnen undPatienten bei der Behandlung ihrer Nagelerkrankungen. "Durch die Kombinationunserer Smartphone-basierten Bildanalyse mit einem intelligenten medizinischenFragebogen, ist unsere App in der Lage Krankheiten zu erkennen und derenSchweregrad zu bestimmen. So können wir im Anschluss klinisch validierteBehandlungsverfahren empfehlen", erklärt Dobler, einer der Mitgründer. Durch dieIntegration von KI und klinischem Wissen soll Nailvision zukünftig zur zentralenAnlaufstelle für das Screening und die Behandlungsunterstützung vonNagelerkrankungen werden. Damit wäre das Gründerteam weltweit der einzigeAnbieter, der dies mittels KI automatisiert anbieten kann. "Nagelerkrankungenzählen in Deutschland zu den Volkskrankheiten. Bereits jeder vierte Deutscheleidet darunter. Insbesondere bei immunschwachen Patientinnen und Patienten kannes zu folgenschweren Komplikationen kommen", gibt Shabo, Mitgründer und Arzt, zubedenken. Dank ihrer Smartphone-App haben Erkrankte zukünftig ein zuverlässigesDiagnose- und Monitoring-Tool stets an ihrer Seite.Der Businessplan-Wettbewerb ist für das Gründerteam die ideale Chance, ihrProjekt in einen handfesten Business Case umzuwandeln. "Gründungen imGesundheitswesen mit Medizinprodukt-Zertifizierungen und klinischen Studien sindoft mit einem hohen Kostenfaktor verbunden. Deshalb freuen wir uns umso mehrüber die finanzielle als auch fachliche Förderung durch die HPI E-School", freut