Hyundai Mobis informiert bei der Presseveranstaltung "Mobis Mobility Move" auf der IAA 2021 über seine Vision, auch auf dem europäischen Markt der "Partner für elektrifizierte Mobilität" zu werden

München (ots/PRNewswire) - - Hyundai Mobis verkündete ehrgeizige Pläne, um am

europäischen Markt mit dem gesamten Portfolio im Bereich des Elektroantriebs und

dem notwendigen Know-how als globaler Modulanbieter Nr. 1 weiter zu wachsen



- Modernste Mobilitätstechnologien wie das Hologramm Augmented Reality Head-up

Display, innovative Beleuchtungstechnologien, autonome Parksysteme und

kabelloses Laden wurden ebenfalls vorgestellt





Hyundai Mobis, der weltweit 7. größte Automobilzulieferer, verkündete seinePläne, sich als "Partner für elektrifizierte Mobilität" auf dem europäischenMarkt stärker zu positionieren. Der Konzern möchte hierbei mit seinemausgeprägten Stärkenprofil bei der Elektrifizierung und zukünftigenMobilitätstechnologien punkten.Nachdem Hyundai Mobis in Asien (Korea, Japan) sowie in den USA mit insgesamtrund 30 Mrd. USD Umsatz bereits zu den etablierten Größen auf demAutomobilkomponentenmarkt gehört, setzt das Unternehmen nun seine Expansion inden europäischen Markt fort. Am Pressetag der IAA, dem 6. September,präsentierte Hyundai Mobis den anwesenden Pressevertretern die ambitioniertenPläne des Unternehmens. Axel J. Maschka, Executive Vice President bei HyundaiMobis, sagte auf der Pressekonferenz: "Unsere erste Messepräsenz auf der IAAkann als Zeichen verstanden werden: Wir sind hier, um zu bleiben und umweiterhin zu wachsen. Europa stellt mit den Stammsitzen der weltweit größten undwichtigsten Hersteller das Herzstück der globalen Automobilindustrie dar. Somitist eine Positionierung auf dem europäischen Markt für Hyundai Mobis der nächstelogische Schritt, um das außergewöhnliche Wachstum unseres Unternehmensfortzuführen."Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg ist für Hyundai Mobis etwa dasGeschäft mit den hochentwickelten Skateboard-Modulen auszubauen. Hierbei solldas gesamte Portfolio des Unternehmens im Bereich Elektroantriebe mitsamt derdahinterstehenden Erfahrung als weltweit führender Modulanbieter genutzt werden.Seitdem der Konzern sich im Jahr 2009 auf Elektrifizierungssystemenspezialisiert hat, hat das Unternehmen in mehr als 12 Jahren ein komplettesPortfolio samt Motoren, Leistungssystemen, Batteriesystemen undBrennstoffzellenkomponenten etabliert.Die elektronischen Antriebsmodule von Hyundai Mobis werden heute für alle Artenvon umweltfreundlichen Fahrzeugen verbaut, die unter dem Überbegriff xEVssubsumiert werden, hierzu zählen herkömmliche Electronic Vehicles (EV),Hybrid-EV aber auch Fuel-Cell-EV. Erst kürzlich wurden Hyundai Mobis'Elektrifizierungskomponenten wie das 3-in-1-System (mit Motor, Wechselrichter