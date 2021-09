Spatenstich für nachhaltiges Biomasseheizkraftwerk und Infrastrukturmaßnahmen in Ingelheim (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 06.09.2021, 16:15 | 24 | 0 | 0 06.09.2021, 16:15 |



Ingelheim (ots) -- Infrastrukturpaket in Höhe von 205 Millionen Euro stellt Weichen für einenachhaltige Zukunft in Ingelheim- Neues Biomasseheizkraftwerk wird CO2- Ausstoß in der betriebseigenen Energieerzeugung um 80 Prozent reduzieren- Standort Dortmund bereits seit 2020 klimaneutralMit einem symbolischen Spatenstich hat Boehringer Ingelheim heute im Beisein derKlimaschutz- und Umweltministerin Anne Spiegel und der Landrätin DorotheaSchäfer den Bau eines neuen Biomasseheizkraftwerks am Standort Ingelheimgestartet. Damit sollen die standorteigenen CO2-Emissionen im Vergleich zufossilen Energieträgern, wie beispielsweise Erdgas , um rund 50.000 Tonnen CO2jährlich reduziert werden. Der Bau des Kraftwerks ist eine weitere Maßnahme imRahmen eines Investitionsprogramms von 205 Millionen Euro in nachhaltigeInfrastrukturprojekte, die das Unternehmen der klimaschonenden Energieversorgungseiner Standorte einen großen Schritt näher bringen wird. Der Standort Dortmundwurde bereits 2020 als CO2-neutraler Standort zertifiziert.

Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Auch die rheinland-pfälzische

Landesregierung begrüßt den Großbau. Die Minderung von Treibhausgasemissionen

ist ein wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Rheinland-Pfalz. "Um

den Klimawandel aufzuhalten, müssen wir Rheinland-Pfalz bis spätestens 2040

klimaneutral gestalten. Für die Zielerreichung sind alle gefragt. Der Neubau des

Biomasseheizkraftwerks bei Boehringer Ingelheim ist ein wichtiger Schritt, um

die Energie des Unternehmens klimafreundlich und nachhaltig zu erzeugen", sagt

Anne Spiegel, Klimaschutz- und Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. "Mit dem

Bau zeigt Boehringer Ingelheim eindrucksvoll, wie große Unternehmen sich

innovativ und nachhaltig für den Schutz von Klima und Umwelt einsetzen."



Die nachhaltige Kraftwerkstechnologie wird den Standort Ingelheim zu 80 Prozent

mit nachhaltigem Strom versorgen. Als Energieträger dient Altholz, das nicht

anderweitig verwertet werden kann. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der

immer knapper werdende fossile Brennstoffe schont. Das Gebrauchtholz stammt aus

dem Rhein-Main-Gebiet und wird nach strengen Qualitätsstandards kontrolliert. So

stellt das Unternehmen sicher, dass der Fremdstoffanteil im

gesetzlichen Mindeststandards liegt.



Umwelt im Blick Seit 2011 arbeitet das Unternehmen mit einer eigenen Initiative

an der klima- und umweltfreundlichen Gestaltung seiner Standorte weltweit. Dem

Standort Deutschland kommt bei den Maßnahmen zur Energieeffizienz eine besondere

Bedeutung zu. Mit rund 47 Prozent der weltweiten Produktionsarbeitsplätze ist Seite 2 ► Seite 1 von 2



Das Biomasseheizkraftwerk soll 2023 den Betrieb aufnehmen und ist ein wichtigerSchritt in eine nachhaltige Zukunft. Auch die rheinland-pfälzischeLandesregierung begrüßt den Großbau. Die Minderung von Treibhausgasemissionenist ein wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Rheinland-Pfalz. "Umden Klimawandel aufzuhalten, müssen wir Rheinland-Pfalz bis spätestens 2040klimaneutral gestalten. Für die Zielerreichung sind alle gefragt. Der Neubau desBiomasseheizkraftwerks bei Boehringer Ingelheim ist ein wichtiger Schritt, umdie Energie des Unternehmens klimafreundlich und nachhaltig zu erzeugen", sagtAnne Spiegel, Klimaschutz- und Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. "Mit demBau zeigt Boehringer Ingelheim eindrucksvoll, wie große Unternehmen sichinnovativ und nachhaltig für den Schutz von Klima und Umwelt einsetzen."Die nachhaltige Kraftwerkstechnologie wird den Standort Ingelheim zu 80 Prozentmit nachhaltigem Strom versorgen. Als Energieträger dient Altholz, das nichtanderweitig verwertet werden kann. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, derimmer knapper werdende fossile Brennstoffe schont. Das Gebrauchtholz stammt ausdem Rhein-Main-Gebiet und wird nach strengen Qualitätsstandards kontrolliert. Sostellt das Unternehmen sicher, dass der Fremdstoffanteil im Holz weit unter dengesetzlichen Mindeststandards liegt.Umwelt im Blick Seit 2011 arbeitet das Unternehmen mit einer eigenen Initiativean der klima- und umweltfreundlichen Gestaltung seiner Standorte weltweit. DemStandort Deutschland kommt bei den Maßnahmen zur Energieeffizienz eine besondereBedeutung zu. Mit rund 47 Prozent der weltweiten Produktionsarbeitsplätze ist

