Tourism Panel auf dem slowenischen Bled Strategic Forum beleuchtet die wichtigsten Herausforderungen des europäischen Tourismus

BLED, Slowenien, 3. September 2021 /PRNewswire/ -- Das Bled Strategic Forum hat sich zu einer führenden internationalen Konferenz in Mittel- und Südosteuropa entwickelt. Die 16. Ausgabe fand vom 31. August bis 2. September in einer Hybridform statt. Das Tourismus-Panel am 2. September brachte Top-Experten aus Slowenien und renommierten Institutionen wie EU, UNWTO, WTTC, OECD, ETC, HOTREC oder ECM zusammen, um die Zukunft des (europäischen) Tourismus zu diskutieren.

Vor prominenten internationalen und slowenischen Experten, Gästen, Diskussionsteilnehmern und Vertretern des slowenischen Tourismus diskutierten der Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie Zdravko Počivalšek, die Generaldirektorin für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU bei der Europäischen Kommission Kerstin Jorna, die Direktorin der slowenischen Tourismusbehörde Maja Pak, Msc., die Direktorin der Regionalabteilung für Europa bei der UNWTO, Prof. Alessandra Priante und die Direktorin des portugiesischen Fremdenverkehrsamtes und Präsidentin des ETC, Luis Araújo.