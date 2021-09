Verne Global wurde von Digital 9 Infrastructure plc übernommen

Verne Global, Anbieter nachhaltiger Rechenzentrumslösungen für Rechenvorgänge hoher Intensität (als Verne Holdings Limited registriert), ist in einer mit rund 231 Millionen Pfund in bar bewerteten Transaktion von Digital 9 Infrastructure plc (D9) übernommen worden, einer neu gegründeten Kapitalanlagegesellschaft, die in verschiedene Infrastrukturanlagen investiert, die eine zuverlässige, funktionierende Internetversorgung ermöglichen.

D9 aus dem Vereinigten Königreich stellt resiliente digitale Infrastrukturen bereit, die entsprechend Ziel 9 der UN für nachhaltige Entwicklung „Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“ auf grüner und sauberer Energie basieren. Mit der Übernahme von Verne Global, dem Betreiber eines zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien arbeitenden Rechenzentrumscampus in Island, untermauert D9 diese Strategie und beschleunigt in Kombination mit dem jüngsten Unterwasser-Investment in Aqua Comms sein Bestreben, die digitale Infrastruktur durch die Verbesserung des Zugangs zu Rechenzentren in Gebieten mit einem reichlichen Angebot an sauberer Energie zu dekarbonisieren.

Der 40 Morgen große Rechenzentrumscampus von Verne Global ist von Grund auf darauf ausgelegt, hochspezialisierte Rechenzentrumsdienstleistungen für Unternehmen mit rechenintensiven Workloads wie etwa KI, maschinelles Lernen, High Performance Computing (HPC) und Supercomputing bereitzustellen. Auf Grundlage des stabilen Energienetzes Islands kann Verne Global diesen Kunden eine langfristige Preistransparenz bieten, während das lokale Klima eine kostenlose Kühlung an 365 Tagen im Jahr ermöglicht. Hinter den Dienstleistungen des Unternehmens steht ein hochqualifiziertes Rechenzentrumsingenieursteams, das vom Campus von Verne Global in Keflavik aus Betreuung rund um die Uhr bietet.

Dominic Ward, CEO von Verne Global, sagte:

„Wir freuen uns sehr, Teil der Plattform von Digital 9 Infrastructure zu werden. Das Unternehmen widmet sich der Unterstützung und Entwicklung äußerst resilienter digitaler Infrastrukturen, die Innovationen voranbringen und gleichzeitig nachhaltig und inklusiv sind, und diese Aufgabe passt hervorragend zu den eigenen Geschäftszielen von Verne Global. Verne Global konnte in den letzten zehn Jahren fantastische Erfolge verbuchen, eine große Auszeichnung für unser außergewöhnliches Team. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von unseren bisherigen Anteilseignern - Wellcome Trust, Stefnir, Novator Partners und General Catalyst Partners – bislang erhalten haben. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit D9 und sind davon überzeugt, dass wir den perfekten Partner zur Gestaltung unserer Zukunft haben.“