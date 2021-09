New Mobility. Sustainability. Trust - So gestaltet TÜV SÜD die Mobilität von morgen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) - Die Mobilität entwickelt sich rasant. Taktgeber sind sichverändernde Marktgegebenheiten und neue Technologien. New Mobility, NewPowertrain, New Mobility Concepts - das sind die Lösungen. Aber was bedeutet dasfür die Hauptuntersuchung? Wie soll nachhaltige Mobilität gestaltet werden?Welche Antworten gibt es zum Thema Cybersecurity? Und wie werden dieMobilitätsdaten verwaltet? Fragen, die Patrick Fruth, CEO der TÜV SÜD DivisionMobility, bei der TÜV SÜD-Pressekonferenz auf der IAA Mobility 2021 am 6.September beantwortet. Klar ist: Als international operierende Prüforganisationist TÜV SÜD einer der zentralen Akteure, wenn es um die New Mobility geht. DieIAA Mobility 2021 findet vom 7. bis 12. September in München statt. Der TÜVSÜD-Stand ist C20 in Halle B3."Die New Mobility eröffnet gewaltige Möglichkeiten. Neue Technologien bieten dieChance, uns wirklich nachhaltig, emissionsarm und noch einmal wesentlichsicherer zu bewegen. Stichworte dazu sind der Green Deal oder Vision Zero - einesichere Welt ohne Verletzte und Tote im Straßenverkehr. Damit das allesfunktioniert und all diese Ziele erreicht werden, dafür sorgt TÜV SÜD mit seinerunabhängigen Expertise", sagt Patrick Fruth. Hauptuntersuchung/PTI,Cybersecurity, Softwareupdates, aber auch Data Storage - das sind hier nureinige Themengebiete. Zu ihren Aufgaben innerhalb des Wandels in der Mobilitätbeziehen die Prüforganisationen gemeinsam Position und formulieren Forderungen,beispielsweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu gehört etwa derdiskriminierungsfreie Zugang zu den Fahrzeugdaten wie auch dieSoftware-Sicherheit und die Gestaltung der Hauptuntersuchung von morgen.Übergeordnete Themen sind die ganzheitliche und unabhängige Prüfung modernerFahrzeuge, die Digitalisierung und Vernetzung sowie ganz allgemein der Schutzvon Mensch und Umwelt.Damit werden die Prüfgesellschaften weiterhin die Umsetzung umweltpolitischer,verkehrsrechtlicher und sicherheitsrelevanter Ziele des Gesetzgebers und derGesellschaft sicherstellen. Dafür fordern sie unter anderem dendiskriminierungsfreien Zugang zu den Fahrzeugdaten und, dass die Mobilitätsdatentreuhänderisch beispielsweise in einem neutralen Trust-Center verwaltet werden.Fruth sieht Cybersecurity dabei als Priorität: "Die sicherheitsrelevantenFahrzeugdaten sind für die Prüforganisationen und die Sicherstellung derFahrzeugüberwachung elementar wichtig, insbesondere in der zunehmenden c2c- undc2x-Kommunikation. Mit dem Wegfall der OBD-Schnittstelle muss der Zugang,beispielsweise über ein neutrales Trust-Center, für die Prüforganisation