Foto: finanzbusiness Ex-Klarna-Managerin wird Head of Payment Partnerships bei Truelayer Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 14 | 0 | 0 06.09.2021, 17:19 | Nach acht Jahren bei Klarna wechselt Mariko Beising zu Truelayer. Das britische Fintech mit Headquarter in Dublin ist seit 2020 auch in Deutschland aktiv.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer