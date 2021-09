dynaCERT: Heute Kasse machen?

Bei dynaCERT geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund neun Prozent Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 0,20 EUR. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund acht Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 0,21 EUR. Die Spannung bei dynaCERT ist also kaum zu überbieten.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.

