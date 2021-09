Berlin (ots) - Zur Mitteilung der Nord Stream 2 AG über die Fertigstellung der

umstrittenen Mega-Pipeline erklärt DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha

Müller-Kraenner:



" Auch die vom Betreiber verkündete Fertigstellung von Nord Stream 2 ändert

nichts an den klimapolitischen Tatsachen: Als größtes fossiles Projekt Europas

darf die Pipeline niemals in Betrieb gehen. Alles andere wäre eine klare Absage

an jegliche ernsthafte Anstrengungen zur Eindämmung der Klimakrise. Das wird

nicht zuletzt durch den neuesten Bericht des Weltklimarats IPCC deutlich. Noch

haben wir die Chance, die Inbetriebnahme dieses größten fossilen

Infrastrukturprojektes in Europa zu stoppen. Wir werden deshalb weiterhin alle

rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um eine klimapolitische Neubewertung des

Vorhabens durch die deutschen und europäischen Behörden zu erreichen ."









Die DUH wehrt sich mit zwei laufenden Klagen gegen Baugenehmigung und Betrieb

von Nord Stream 2: Vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald hat die DUH im Juli

2020 Klage gegen das Bergamt Stralsund eingereicht, das für die Genehmigung von

Nord Stream 2 in den Küstengewässern zuständig ist. Ziel dieser Klage ist eine

Überprüfung dieser Teilgenehmigung aus Klimaschutzgründen. Im April 2021 hat die

DUH zudem vor dem Verwaltungsgericht Hamburg Klage gegen das BSH eingereicht,

das für die Genehmigung der Pipeline in der ausschließlichen Wirtschaftszone

zuständig ist. Außerdem unterstützt die DUH die Klage ihrer Geschäftsführer

gegen die Wintershall Dea AG mit der Hauptforderung, dass das Unternehmen seine

Öl- und Gasproduktion auf ein Maß reduziert, dass ein klimaverträgliches

CO2-Budget eingehalten wird. Die Wintershall Dea ist einer der Hauptfinanciers

der Nord Stream 2 Pipeline.



Link:



Link zur Protestmail-Aktion gegen Nord Stream 2:

https://www.duh.de/protest-nordstream2/



