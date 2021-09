DAX-40-Aufsteiger verringern Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten - Arbeitnehmer-Mitbestimmung sinkt auf Tiefststand (FOTO)

München (ots) - - Frauenanteil in DAX-40-Vorständen fällt nach Erweiterung von

19% auf 17,6%



- 5 der 10 Aufsteiger haben keine Frau im Vorstand



- 30% der DAX-40-Aufsichtsräte jetzt ohne paritätische Mitbestimmung





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Aufsteiger sorgen für Schub bei Internationalisierung- Maximalvergütung der Vorstände steigtDie größte Veränderung in der 33-jährigen Geschichte des deutschen Leitindex DAXist vollzogen: Deutschlands wichtigster Börsenindex wurde von 30 auf 40Unternehmen erweitert. Damit ändert sich auch die personelle Zusammensetzung derDAX-Vorstände und Aufsichtsräte - mit weitreichenden Folgen: Die Erweiterung umzehn Unternehmen lässt den durchschnittlichen Frauenanteil in den Vorständen von19% auf jetzt 17,6% sinken, da die Hälfte der neu aufgenommen Unternehmen keineFrau im Vorstand hat. Der Anteil der DAX-Vorstände ohne Frauen erhöht sich von13% auf 23%. Auch in den Aufsichtsräten geht die Frauenquote erstmals seit mehrals zehn Jahren wieder zurück, bei den Aktionärsvertretern von zuletzt 34% aufjetzt 33%.Darüber hinaus hat die Erweiterung gravierende Konsequenzen für das Modell derMitbestimmung. Die Zahl der paritätisch mitbestimmten Unternehmen erreicht einenTiefststand: 30% der DAX-Unternehmen haben nun keine paritätisch besetztenAufsichtsräte: zehn Unternehmen haben gar keine Arbeitnehmer mehr imAufsichtsrat, zwei Unternehmen sind 'drittelmitbestimmt'. Damit verdreifachtsich die Zahl der Unternehmen ohne paritätische Mitbestimmung von vier im DAX 30auf zwölf im DAX 40. 2015 waren noch alle DAX-Unternehmen mitbestimmt. Das gehtaus einer Analyse der DAX-40-Aufsichtsräte und -Vorstände durch diePersonalberatung Russell Reynolds Associates hervor."Die positive Entwicklung der letzten Jahre zu mehr Frauen im Top-Management undin den Aufsichtsräten bekommt durch die Erweiterung einen deutlichen Dämpfer.Der M-Dax, aus dem sich die Aufsteiger rekrutieren, hinkt bei der Beteiligungvon Frauen an Top-Positionen schon länger der ersten Liga der Börsenunternehmenhinterher. Es scheint dringend geboten, dass sich die Aufsteiger schnellanpassen, den Anteil an Frauen in Spitzenpositionen ausbauen und so derwichtigen Signalwirkung des DAX gerecht werden. In den Vorstandsorganen derAufsteiger ist dieser Trend in den letzten neun Monaten mit der Ernennung vonvier Frauen bereits erkennbar", sagt Jens-Thomas Pietralla, Leiter derEuropäischen Board Practice von Russell Reynolds Associates.Während die Diversität in puncto Frauenanteil durch die Erweiterung auf 40Mitgliedsunternehmen abnimmt, erhöht sie sich in Hinsicht auf dieinternationalen Führungskräfte: Da der Ausländeranteil bei den Aufsteigern