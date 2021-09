PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag mehrheitlich höher geschlossen. Eine positive Tendenz an den europäischen Leitbörsen stützte zum Wochenauftakt. In den USA blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen, daher hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen.

An der Budapester Börse gewann der Bux weitere 0,93 Prozent auf 52 743,09 Punkte, nachdem der ungarische Leitindex in der Vorwoche bereits um 2,3 Prozent zugelegt hatte. Die auffälligste Kursveränderung gab es am Montag unter den Schwergewichten bei den Aktien der OTP Bank mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent. MTelekom verbilligten sich hingegen um 0,9 Prozent.