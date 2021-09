asknet Solutions AG: Verlustmitteilung gemäß § 92 Abs. 1 AktG und Anpassung der Jahresprognose

Karlsruhe, 6. September 2021 - Im Zuge der Erstellung des Zwischenabschlusses für das erste Halbjahr 2021 und der Aktualisierung der Jahresprognose 2021 ist der Vorstand der asknet Solutions AG heute zu dem Ergebnis gekommen, dass sowohl für das Halbjahr als auch für das Gesamtjahr 2021 ein höherer Verlust als ursprünglich angenommen ausgewiesen werden muss. Nach vorläufigen Zahlen wird die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2021 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in der Bandbreite von -1,1 bis -1,4 Mio. EUR erzielen, was zu einem Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals und einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in der Bandbreite von -0,7 bis -0,9 Mio. EUR führt. Die wichtigsten Faktoren, die die Finanzperformance beeinträchtigen, sind (i) höhere Rechtskosten im Zusammenhang mit der Bewältigung von Altlasten, (ii) hohe Restrukturierungs- und Investitionskosten für strategische Initiativen im Rahmen der Drei-Säulen-Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, mittelfristig Wachstum zu generieren und (iii) eine Verschiebung der Umsetzung umsatzstarker und strategisch wichtiger neuer Projekte in die zweite Jahreshälfte.

Ein Verlust der Hälfte des Grundkapitals der asknet Solutions AG löst die gesetzliche Verpflichtung zur Einberufung einer Hauptversammlung nach § 92 Abs. 1 AktG aus. Die Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung wird einschließlich der Tagesordnung form- und fristgerecht veröffentlicht werden. In der Versammlung wird der Vorstand den Verlust des Grundkapitals anzeigen und ein Update zur Lage des Unternehmens geben.