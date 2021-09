GenScript ProBio schließt ein Abkommen mit SYNIMMUNE für die Herstellung seines innovativen Antikörper-Medikaments

NANJING, China, 7. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- GenScript ProBio ist erfreut, die Unterzeichnung eines Produktionsdienstleistungsvertrags für Synimmunes innovatives FLYSYN-Antikörperprojekt für die Produktion in der klinischen Phase II bekannt zu geben.

FLYSYN ist ein für die fms-ähnliche Tyrosinkinase 3 (FLT3) spezifischer Antikörper zur Behandlung von Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in vollständiger Remission. FLYSYN wurde kürzlich in einer Phase-I/II-Studie in Deutschland untersucht. FLYSYN enthält eine genetische Optimierung seines Fc-Teils, die zu einer optimierten Bindung an Zellen führt, die den Fc-Rezeptor exprimieren, insbesondere an Natürliche Killerzellen (NK). Damit ergibt sich eine deutlich verbesserte antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC).