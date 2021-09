MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Impfen und Inzidenzen:

"Es ist nun einmal so: Auch wenn die deutsche Gesellschaft beim Impfen viel erreicht hat, es ist einfach nicht genug. Jeder Prozentpunkt bedeutet einen gewaltigen Unterschied, weil Infektionsketten immer schneller abbrechen, wenn Ungeimpfte von immer weniger Ungeimpften umgeben sind. Erst ab 80 Prozent aber steht man kurz vor dem Triumph, und ab 85 Prozent ist Corona vorbei. Deutschland ist mit seinen 62 Prozent auf einem guten Weg. Es ist nun an der Regierung, den Weg zur 75 zu ebnen, indem sie Menschen überzeugt und leicht zugängliche Angebote macht. Letztlich aber haben es allein die Bürgerinnen und Bürger in der Hand, das Ende von Corona einzuläuten. Die Regierung allein kann es nicht richten. Wir sind die Quote."/DP/jha