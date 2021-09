Schaffner passt Führungsstruktur an die Fokussierungsstrategie an

Ab diesem Zeitpunkt wird CEO Marc Aeschlimann zusätzlich zur Gesamtleitung der Schaffner Gruppe auch die «Industrial Division» direkt leiten. Guido Schlegelmilch, der bisherige Head EMV Division, übernimmt den neu geschaffenen strategischen Bereich «Products & Technologies», der Forschung und Entwicklung, Innovation, Technologie sowie Produktmanagement für die «Industrial Division» umfasst. Damit tritt er aus der Schaffner Gruppenleitung aus.

Das Geschäft mit EMV-Filterlösungen für Elektromobilität sowie Antennen für schlüssellose Authentifizierungssysteme für die Automobilindustrie wird weiterhin durch Martin Lütenegger, Head Automotive Division und Mitglied der Gruppenleitung, geführt.

Kontakt Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich Thomas Balmer, +41 43 268 32 34 or +41 79 703 87 28 investor-relations@schaffner.com

