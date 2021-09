Valbiotis meldet Abschluss der Rekrutierung für klinische Phase-II-Studie HEART für TOTUM•070 bei Hypercholesterinämie, einem Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen

Pflichtmitteilung:

Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, PEA/SME-fähig), ein französisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich wissenschaftlichen Innovationen zur Prävention und Bekämpfung von Stoffwechselerkrankungen verschrieben hat, gibt bekannt, dass die Rekrutierung von 120 Freiwilligen für die klinische Phase-II-Studie HEART Anfang September 2021 in Übereinstimmung mit dem von dem Unternehmen angekündigten Zeitplan abgeschlossen wurde. Valbiotis bestätigt, dass die Ergebnisse der HEART-Studie gemäß dem vorgesehenen Entwicklungsplan im zweiten Quartal 2022 zur Verfügung stehen werden.

Bei der klinischen Studie HEART handelt es sich um eine multizentrische, internationale, randomisierte, plazebo-kontrollierte Doppelblindstudie, an der 120 Probanden mit unbehandelter mäßiger Hypercholesterinämie mit einem LDL-Cholesterinspiegel zwischen 130 und 190 mg/dl teilnehmen. Die Teilnehmer werden in zwei äquivalente Studienarme von je 60 Probanden unterteilt, die über einen Zeitraum von 6 Monaten mit TOTUM•070 oder Plazebo behandelt werden. Der primäre Endpunkt der HEART-Studie ist die Reduzierung des Blut-LDL-Cholesterinspiegels, einem Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und insbesondere für Atherosklerose. Außerdem verfügt die Studie über mehrere sekundäre Zielsetzungen von allgemeinem Interesse.

Murielle CAZAUBIEL, Head of Development, Medical, Regulatory and Industrial Affairs, Mitglied des Verwaltungsrats von Valbiotis, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: „Wir schließen die Rekrutierung für die klinische HEART-Studie nun ab und sind erfreut über ihren Fortschritt. Wir freuen uns nun darauf, in wenigen Monaten die Ergebnisse zu erfahren. Die medizinische Notwendigkeit ist real: Laut WHO weisen nahezu 40 Prozent aller Erwachsenen weltweit einen erhöhten Cholesterinspiegel auf, was ein bekannter kardiovaskulärer Risikofaktor ist. Hochrisikopatienten werden im Allgemeinen mit arzneimittelbasierten Methoden behandelt. Für leichtere Formen mangelt es jedoch an einer nichtmedikamentösen, offenen und klinisch bewährten Option, um einen erhöhten Blut-LDL-Cholesterinspiegel zu reduzieren bevor er zu einem zu großen Risiko wird. Wir entwickeln TOTUM•070, um diese präventive Maßnahme so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen.“