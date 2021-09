- ANP nimmt an den Feierlichkeiten anlässlich des Welt-Duchenne-Tages (World Duchenne Awareness Day) der US-amerikanischen Jett Foundation teil

Der 7. September ist der ‚World Duchenne Awareness Day‘, der Welttag der Menschen mit Duchenne-Muskeldystrophie. Er wird deshalb am 7. Tag des 9. Monats begangen, weil das DMD-Gen aus 79 Exonen besteht. Jedes Jahr kündigt die World Duchenne Organisation ein spezielles Tagesthema bzw. Motto an, das in diesem Jahr dem Leben von Erwachsenen mit Duchenne-Muskeldystrophie gewidmet ist („Adult Life & Duchenne“).

„Bei einem von 3.500 bis 5.000 neugeborenen Knaben weltweit wird die seltene und tödliche Krankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) diagnostiziert. Obwohl es sich um eine seltene Erkrankung handelt, denken die 250.000 Patienten auf der ganzen Welt in großen Dimensionen und haben auch große Träume. Die Eltern von Duchenne-Patienten haben in ihren Heimatländern Organisationen gegründet und setzen sich tagtäglich für einen besseren Zugang zu Pflegemöglichkeiten, für effektivere Forschungsaktivitäten und für mehr Aufklärung auf Seiten der Patienten und ihrer Angehörigen ein. https://www.worldduchenneday.org/

Antisense Therapeutics Limited („ANP“ oder „das Unternehmen“) ist stolz darauf, den Welt-Duchenne-Tag der US-amerikanischen Jett Foundation am 7. September 2021 zu unterstützen und ankündigen zu können, dass Dr. Gil Price, der beratende medizinische Direktor von ANP mit Sitz in den USA, im Namen des Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen wird, um sich mit Patienten und deren Angehörigen sowie mit Branchenvertretern auszutauschen.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Jett Foundation diese jährlich stattfindende Gedenkfeier stets im Großraum von Boston, dem Epizentrum für die Erforschung seltener Erkrankungen, abgehalten. Anlässlich des jährlich stattfindenden Welttages der Duchenne-Muskeldystrophie bringt die Jett Foundation ortsansässige Patienten und deren Angehörige, Duchenne-Experten sowie Branchenpartner zusammen, um die Fortschritte in der Duchenne-Forschung zu feiern, aber auch um auf die Herausforderungen hinzuweisen, die noch zu überwinden sind.