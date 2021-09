Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX-FLASH Leichter Rückschlag erwartet trotz guter China-Daten Nach dem starken Wochenstart zeichnet sich für den Dax am Dienstag ein leichter Rückschlag zurück an die Marke von 15 900 Punkten ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer …