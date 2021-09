Bertelsmann bleibt strategischer Aktionär auch nach Privatplatzierung von Majorel

Gütersloh (ots) -



- Majorel ist weiterhin Teil der Global Services von Bertelsmann - Majorel setzt auch in Zukunft Wachstumskurs fort - organisch und durch M&A

Das globale Customer-Experience-Unternehmen Majorel hat heute mit der "Intention to float" seine Absicht bekanntgegeben, sich im Wege einer Privatplatzierung für den Kapitalmarkt zu öffnen und noch in der zweiten Jahreshälfte 2021 seine Aktien an der Euronext Amsterdam zum Handel zuzulassen. Majorel ist ein Venture von Bertelsmann und der Saham Group.