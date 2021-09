IPO Sprachlernanbieter Babbel strebt noch dieses Jahr an die Börse Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.09.2021, 07:32 | 19 | 0 | 0 07.09.2021, 07:32 | BERLIN (dpa-AFX) - Die E-Learning-Plattform Babbel plant seine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Börse. Der Börsengang soll noch dieses Jahr erfolgen, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen in Berlin mit. Das Angebot umfasse "voraussichtlich" neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von rund 180 Millionen Euro. Außerdem werde eine Mehrzuteilungs-Option von "bestimmten veräußernden Aktionären" bereitgestellt. 2007 gegründet ist Babbel lange Zeit vor allem für seine Sprachlern-App bekannt gewesen. Mittlerweile, so das Unternehmen, bietet es aber weitere Sprachlern-Angebote, wie beispielsweise Lektionen zum Selbstlernstudium, sowie virtuelle Gruppenkurse an./lew/stk







