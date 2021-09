Wasserman beschleunigt den europäischen Wachstumsplan mit der Eröffnung einer Niederlassung in Düsseldorf

LONDON, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- Wasserman, die weltweit tätige Sport-, Musik- und Marketingagentur, hat mit der Eröffnung einer neuen Full-Service-Marketing-Niederlassung in Düsseldorf ihre Kapazitäten in Deutschland und Europa weiter ausgebaut. Die Niederlassung wird von den erfahrenen Marketing-Führungskräften Kai Burkhard und Sebastian Birwe geleitet, die Wasserman jeweils als Senior Vice President DACH unterstützen.

Der Standort Düsseldorf ergänzt das bestehende paneuropäische Netzwerk von Wasserman, das sich aus strategischen Partnern und eigenen Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Spanien, Deutschland, Finnland, der Schweiz, Italien und Osteuropa zusammensetzt.

„Eine starke Präsenz in Deutschland ist ein weiterer Meilenstein in unserem strategischen Plan", erläutert Casey Wasserman, Vorsitzender und Chief Executive Officer. „Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Investition in Europa und ist Teil unserer kontinuierlichen Mission als Agentur, unseren Kunden weltweit einzigartige Ressourcen und Expertise zur Verfügung zu stellen."

Die Eröffnung einer formellen Niederlassung in Deutschland stärkt die preisgekrönte europäische Marketinggruppe von Wasserman, die ihren Hauptsitz in London hat und das bestehende Geschäft des Unternehmens in der Region betreut. Trotz der weltweiten Pandemie hat Wasserman sein europäisches Geschäft sowohl durch organisches Wachstum als auch durch größere Akquisitionen ausgebaut. Zuletzt wurden die britische Fußballagentur Key Sports Management, die globale Eishockeyagentur ACME World Sports oder die spanische Fußballagentur Top Value übernommen. Dazu wurden die organischen Neueinstellungen Patrick Williams und Wolfgang Gesell mit der Leitung der deutschen Fußballabteilung betreut. Im März 2021 übernahm Wasserman den führenden deutschen Boxpromoter Team Sauerland und gründete Wasserman Boxing, das von Kalle und Nisse Sauerland geleitet wird.

„Deutschland ist eine wichtige Ergänzung für unser speziell aufgebautes paneuropäisches Netzwerk", betont Lenah Ueltzen-Gabell, Wasserman Managing Director, EMEA. „Die praktischen Kenntnisse des deutschen Marktes und der DACH-Region, die Kai Burkhard und Sebastian Birwe mitbringen, werden zusammen mit unserer bestehenden Expertise in ganz Europa unsere Fähigkeit, unseren globalen und regionalen Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, weiter verbessern."