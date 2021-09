Disclaimer

LYNX DAX & MDAX: Die zehn Aufsteiger sind bekannt – was tut sich da jetzt? Zehn MDAX-Schwergewichte wandern jetzt in den DAX. Noch ist die Umstellung nicht vollzogen, sondern nur die Kandidaten benannt. Aber müssten diese Aufsteiger jetzt nicht steigen und den MDAX, in dem sie noch notiert sind, höher ziehen? Und was ist mit dem DAX?