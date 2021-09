Nach einer fulminanten Rallye zwischen April letzten Jahres und Anfang Juli dieses Jahres von 8,35 an 77,13 US-Dollar hat das Rohöl der Sorte WTI eine Konsolidierung eingeschlagen und fiel bis knapp an den EMA 200 um 61,00 US-Dollar zurück. Seit einigen Tagen allerdings tummeln sich wieder vermehrt Bullen in dem Energieträger und trieben die Notierungen an die obere Abwärtstrendlinie voran. Sollte es zu keinen neuerlichen Tiefständen mehr kommen, würde die Abwärtsbewegung der letzten Wochen klar als Konsolidierung durchgehen und entsprechendes Aufwärtspotenzial bei einem erfolgreichen Ausbruch über den Trend freisetzen.

Ausbruch abwarten

Um nicht einem Fehlsignal aufzulaufen, sollte mindestens ein Kurssprung über das Niveau von 71,50 US-Dollar abgewartet werden. Nur dies ließe im weiteren Verlauf weitere Zugewinne an 74,23 und schließlich die aktuellen Jahreshochs um 76,98 US-Dollar für WTI zu. Ein Kurseinbruch unter 65,00 US-Dollar würde dagegen unweigerlich zu einem Test des EMA 200 bei aktuell 60,89 US-Dollar führen. Dies würde jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach eine Impulswelle nach sich ziehen und auf Sicht der nächsten Monate weitere Abschläge vermuten lassen.