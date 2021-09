Die größten europäischen Baumärkte optimieren ihre Preise mit Minderest

Der Heimwerkermarkt hat eine der größten Umsatzsteigerungen in jüngster Zeit erlebt. Daher benötigen immer mehr Einzelhändler eine technologische Lösung, die es ihnen ermöglicht, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Minderest ist zu einem der besten Partner hierfür geworden. Seine Software zur Preisgestaltung bietet hochwertige Daten über Katalog- und Verkaufspreise der Konkurrenz. Dank unserer Price-Intelligence- und Catalogue-Intelligence-Lösungen erhalten Einzelhändler und Markenunternehmen Einblicke in die Bewegungen ihrer Mitbewerber, wodurch sie schnelle und informierte Entscheidungen treffen können. Aus diesem Grund ist für 4 der 5 größten Baumärkte in Europa Minderest das perfekte Tool.

Die Ereignisse in den letzten paar Jahren haben zum Anstieg des E-Commerce geführt. Gleichzeitig schaut der Online-Käufer genauer auf den Preis, wobei potentielle Kunden vor dem Kauf meist Preise in unterschiedlichen Internetshops und -marktplätzen vergleichen. In diesem Zusammenhang ist es wichtiger denn je, ein Tool wie Minderest zur Hand zu haben, das Markenunternehmen und Einzelhändler dabei unterstützt, die Bewegungen ihrer Mitbewerber oder Händler in jedem Markt und jeder Währung zu beobachten.