Die BVB-Aktie (WKN: 549309) scheidet in zwei Wochen aus der DAX-Familie aus. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 565 Millionen € – das reicht nicht aus, um künftig weiterhin im SDAX für die größten Nebenwerte unterhalb von DAX und MDAX geführt zu werden. Was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger?Borussia Dortmund ist einer der bekanntesten Fußballvereine in Deutschland. Der mehrfache Deutsche Meister, DFB-Pokalsieger und Gewinner der Champions League hat in den vergangenen Jahren stets national und international vorne mitgemischt. Aktuell belegt der BVB in der Bundesliga nach drei Spielen Rang 3.