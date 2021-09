Disclaimer

LYNX Shop Apotheke: MDAX-Abstieg – Bullen auf verlorenem Posten? Das entscheidende Kriterium über Auf- oder Abstieg in der deutschen Index-Landschaft ist die Marktkapitalisierung. Wäre die Shop Apotheke-Aktie in den letzten Monaten nicht so gefallen, würde sie im MDAX bleiben. So aber geht es runter in den SDAX. Was werden die Trader tun?