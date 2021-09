NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar nach reduzierten Jahreszielen von 43 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Situation in den Lieferketten habe sich in den vergangenen Tagen offenbar verschärft, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst größere Lieferanten hätten nicht mehr die versprochenen Mengen geliefert, was auch andere in der Branche treffen sollte. Trotz dieses Gegenwinds habe das SMA-Management einen guten Job gemacht bei der Verbesserung seiner Profitabilität./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 18:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 18:28 / ET

