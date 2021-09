Hylea Group beruft zweite Gläubigerversammlung ein

Bei der Hylea Group soll die zweite Gläubigerversammlung zur Unternehmensanleihe am 27. September um 12 Uhr stattfinden. „Die Einberufung wird mit der gleichen Tagesordnung erfolgen wie die Tagesordnung, mit der die erste Gläubigerversammlung am 28. Juni 2021 abgehalten worden ist, in der aber das notwendige Teilnahmequorum nicht erreicht wurde”, kündigt das Unternehmen an.Allerdings sollen nicht alle Punkte zur Abstimmung ...