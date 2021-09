„Selbst in einem noch verschärften ungünstigen Szenario beweist die Deutsche Bank ihre Widerstandsfähigkeit in einer möglichen Wirtschaftskrise. Dies verdeutlicht das verbesserte Risikoprofil unserer Bank und die positiven Effekte unserer Transformation“, wurde Finanzvorstand James von Moltke per Pressemitteilung zitiert. Wie eingangs erwähnt, befindet sich die Aktie der Deutschen Bank in einer Seitwärtsbewegung. Eine wichtige Widerstandsmarke markiert das aktuelle Jahreshoch, welches im Juni bei 12,56 Euro erklommen wurde. Nach unten hin dient das aktuelle Jahrestief bei 8,37 Euro als signifikante Unterstützungsmarke.

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN SF1L25) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Bank-Aktie bis einschließlich 15.10.2021 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 8,00 Euro und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 13,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 06. September 2021 um 18.30 Uhr (Briefkurs 8,61 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 16 Prozent entsprechen. Sollte eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Falls die Bank-Aktie unter das Jahrestief bei 8,37 Euro fällt oder über das Jahreshoch bei 12,56 Euro klettern kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Inline-Optionsschein auf Dt. Bank (Stand: 06.09.2021, 18.30 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SF1L25 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,51/8,61 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 8,00 Euro Basiswert: Deutsche Bank obere KO-Schwelle: 13,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 10,76 Euro Laufzeit: 15.10.2021 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 16,1% (131% p.a.) Quelle: Société Générale

