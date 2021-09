PZU Group setzt auf Akur8 zur Stärkung ihres Prämienfestsetzungsprozesses im Baltikum

Baltische Geschäftseinheiten der Insurance Group PZU, eines der größten Finanzinstitute in Zentral- und Osteuropa, und Akur8 freuen sich, ihre Zusammenarbeit zu verkünden, um den Prämiengestaltungsprozess von PZU in ihren baltischen Geschäftseinheiten zu verbessern. Dieser Vertrag stärkt die internationale Reichweite von Akur8 als Prämienfestsetzungsplattform der nächsten Generation und seine Präsenz in Zentral- und Osteuropa.

Die speziell für Versicherer entwickelte Lösung von Akur8 verbessert den Prämiengestaltungsprozess, indem die Risiko- und Nachfragemodellierung unter Einsatz der eigenen KI-Technologie automatisiert wird. Zu den hauptsächlichen Vorteilen für Versicherer zählen ein verbesserter Abgleich von Geschwindigkeit und Genauigkeit sowie eine erhöhte Marktflexibilität, ohne dass dabei die Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle kompromittiert werden.

PZU ist einer der führenden Versicherungsanbieter in Polen und in Zentral- und Osteuropa mit einer Erfahrung von 200 Jahren im Angebot des besten Schutzes für Versicherungsnehmer auf dem Markt. Durch die Wahl von Akur8 zur Ankurbelung der Transformation ihres Prämiengestaltungsprozesses, setzt sich PZU weiter für die Annahme von Innovationen und KI im richtigen Maßstab ein, um im Versicherungsraum weiter an der Spitze zu stehen.

„Akur8 fühlt sich geehrt, zur Prämienfestsetzungsplattform der Wahl für die baltischen Geschäftseinheiten von PZU zu werden. Als führende Plattform der nächsten Generation für die Versicherungsprämienfindung wird Akur8 für bahnbrechende Geschwindigkeit und Performance des Pricing-Teams von PZU sorgen und gleichzeitig die volle Prüffähigkeit des Prozesses aufrechterhalten“, sagte Samuel Falmagne, CEO bei Akur8.

„Diese neue Zusammenarbeit mit PZU stellt für Akur8 einen Meilenstein dar, während sie unseren Eintritt in den Versicherungsmarkt von Zentral- und Osteuropa markiert und unsere internationale Präsenz stärkt. Zudem bestätigt sie den Wert von Akur8 für Versicherer, die bereits jetzt bei ihrer Anwendung von KI in internen Prozessen fortschrittlich sind“, erklärte Brune de Linares, Chief of Sales bei Akur8.

„Wir freuen uns, Akur8 als Plattform zur Versicherungsprämienfindung von zwei wichtigen Bereichen einzusetzen. Als beste Technologie auf dem Markt ist dieser Schritt noch ein weiterer Beleg für unseren von Grund auf innovativen Geist. PZU Estonia strebt nach Partnerschaften mit den besten Anbietern von Versicherungstechnologien auf dem Markt, um mit ihnen ihre Standards immer weiter zu erhöhen und ihren Versicherungsnehmern den besten Schutz zum fairsten Preis anzubieten“, erklärte Mihkel Uibopuu, CEO von PZU Estonia.