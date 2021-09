Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien/Pazifik Weitere Gewinne dank guter Daten aus China Dank erfreulicher Konjunkturdaten aus China hält der Aufwärtstrend an Asiens wichtigsten Börsen an. Lediglich in Australien blieb die Kursentwicklung einmal mehr hinter der in China und Japan zurück. Trotz des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus …