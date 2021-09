Nano One ernennt Gordon Kukec zum unabhängigen Director

Vancouver (Kanada), den 7. September 2021 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO, OTC-NASDAQ Intl Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein im Bereich Saubere Energie tätiges Unternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen, umweltverträglichen Produktion hochleistungsfähiger Kathodenmaterialen, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, freut sich, die Ernennung von Gordon Kukec zu einem unabhängigen Director mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Kukec kann eine Erfahrung von 30 Jahren in zahlreichen Führungspositionen vorweisen, in denen er für die Innovation und Anpassung der Unternehmens-, Handels- und IT-Strategie in unterschiedlichen und international agierenden Unternehmen aus Kanada verantwortlich zeichnete. Kukec richtet sein Hauptaugenmerk darauf, wie sich aufstrebende Entwicklungen in den Bereichen Umwelt und Informationstechnologie, wie etwa der Klimawandel und die Cybersicherheit, auf die Umgestaltung von Unternehmen, die Unternehmensstrategie und die Unternehmensführung auswirken, und bringt somit in die Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet, eine besondere und wertvolle Fachkompetenz ein.

Gord Kukec sagte: „Ich freue mich, in einer solch bedeutsamen Phase der Entwicklung des Unternehmens in das Board von Nano One aufgenommen zu werden. Die rasche Elektrifizierung des Verkehrswesens und anderer Sektoren ist für den Kampf gegen den Klimawandel von entscheidender Bedeutung. Nano One ist ein wichtiger Akteur bei der Beschleunigung der Einführung von Batterietechnologien. Ich freue mich darauf, die ehrgeizigen Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne des Unternehmens zu unterstützen, um langfristig einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen.“

Executive Chair Paul Matysek sagte: „Wir freuen uns, dass Gord Teil des Boards wird, wo er mit seinem Know-how und seiner Erfahrung die Entwicklungsstrategie von Nano One vorantreiben wird. Er wird das Team von Nano One um zahlreiche und bedeutsame Stärken bereichern. Sein Know-how in den Bereichen Nachhaltigkeit, Unternehmensführung und Cybersicherheit ist ein Aktivum, das Nano One im Hinblick auf die operativen Ziele voranbringen wird.“