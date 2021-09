Die GLK-Klasse von Mercedes steckt im Dieselskandal und ist nun Gegenstand der ersten Musterfeststellungsklage gegen Daimler.

Vor rund zwei Jahren wurde bekannt, dass die Kompakt-SUV-Reihe GLK von Mercedes-Benz – wie viele andere Klassen auch – vom Abgasskandal betroffen ist. Ein halbes Jahr später folgte der zweite Rückruf für diverse GLK-Fahrzeuge mit Dieselmotor. Nun sind die Mercedes-SUV Teil der Musterfeststellungsklage (MFK) gegen die Daimler AG. Es wird nicht ruhiger um den GLK.

Der Mercedes GLK ist ein beliebter Kompakt-SUV der Daimler AG. Im August 2019 ließ das Kraftfahrt-Bundesamt diese Mercedes-Klasse im Abgasskandal zurückrufen. Unter dem Herstellercode 5496127. Wurden zahlreiche Mercedes-GLK in die Werkstätten beordert. Betroffen war das Modell GLK 220 CDI 4Matic aus den Baujahren 2012 bis 2015. Die Fahrzeuge enthalten den Dieselmotor OM 651 der Abgasnorm Euro 5 mit einem Steuergerät von Bosch, so das KBA. Der Grund für den Mercedes-Rückruf 5496127: Der Dieselmotor enthält eine illegale Abschalteinrichtung und kann dadurch die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide (NOx) im Straßenverkehr nicht einhalten.

Trotz des im Rahmen des Rückrufs angebotenen Softwareupdates sind diese Mercedes GLK 220 CDI 4Matic-Modelle nun auch Teil der ersten Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. Vergangenes Jahr endete die MFK gegen VW im Abgasskandal mit einem Vergleich. Nun klagt der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) im Namen der betroffenen Mercedes-Halter gegen die Daimler AG. Besitzer von Mercedes GLK- und GLC-Modellen mit dem Motor OM 651 können sich für die MFK anmelden, um an diesem Musterprozess gegen den Stuttgarter Autobauer teilzunehmen. Das Gericht wird verbindlich feststellen, ob den Mercedes-Haltern ein Schadensersatz wegen Betrugs durch die Daimler AG zusteht. Nach Verkündung dieses Urteils müssen die Betroffenen aber wieder einzeln gegen den Hersteller klagen, um tatsächlich eine Entschädigung zu erhalten.

Rückruf 5496127 betrifft GLK 220 CDI 4Matic und GLK 220 CDI 4x2

Der Mercedes GLK 220 CDI 4Matic ist aber nicht das einzige Modell, das vom Rückruf 5496127 betroffen ist. Auch der GLK 220 CDI 4x2 dem Dieselmotor OM 651, Abgasnorm Euro 5 aus den Baujahren 2012 bis 2015 wird vom KBA zurückgerufen. Die Behörde veröffentlichte diese Information im Januar 2020 in der Rückrufdatenbank. Auch diese Fahrzeuge sollen zum Softwareupdate, bei dem die unzulässige Abschalteinrichtung deaktiviert werden soll. Besitzer dieses konkreten Modells können aktuell aber nicht an der MFK teilnehmen.

