TESVOLT GmbH: Tesvolt: Starke Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021 und boomende internationale Nachfrage

Tesvolt: Starke Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021 und boomende internationale Nachfrage

- Internationaler Umsatz steigt im 1. Hj. 2021 um rd. 60 Prozent

- Internationaler Auftragseingang steigt deutlich überproportional um rd. 170 Prozent

- Anteil Auslandsumsatz bereits bei mehr als 40 Prozent

- Starke Marktposition in Deutschland als hervorragende Basis

- 2023 soll Umsatz erstmals im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen

Wittenberg, 07. September 2021 - Die Tesvolt GmbH, einer der weltweiten Technologieführer für gewerbliche und industrielle Anwendungen im Bereich Energiespeicherung, kann über eine starke Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021 berichten. Neben der hohen Nachfrage nach den Energiespeicherlösungen in Deutschland ist das internationale Geschäft ein entscheidender Wachstumstreiber. Tesvolt hat neben der Ausweitung der Marktstellung in vielen bestehenden Märkten zudem neue Regionen erschlossen. Damit untermauert Tesvolt seinen Anspruch als ein globaler Akteur bei der weltweiten Energiewende. Auch das durchschnittliche Volumen pro Projekt ist in der ersten Jahreshälfte 2021 weiter signifikant gestiegen.

Dass Tesvolt weltweit immer erfolgreicher ist, belegt das Wachstum der internationalen Umsätze im 1. Halbjahr 2021 um rd. 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Deutlich stärker noch entwickelte sich der Auftragseingang, der im 1. Halbjahr um rd. 170 Prozent stieg - mit einer nochmals deutlichen Dynamisierung im 2. Quartal, in dem das Ordervolumen um rd. 300 Prozent über der Vorjahresperiode lag. Der Auslandsanteil am Gesamtumsatz belief sich zur Jahresmitte 2021 bereits auf mehr als 40 Prozent.