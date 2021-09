Caledonia Mining Gesellschaft Plc reicht Mitteilung eines bedeutenden Aktionärs ein

7. September 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... ) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Ankündigung vom 3. September 2021, dass Van Eck Vectors Junior Gold Miners ETF nun ein "bedeutender Anteilseigner" des Unternehmens im Sinne der AIM-Regeln für Unternehmen ist, am 3. September 2021 eine Benachrichtigung von Van Eck Associates Corporation ("Van Eck") erhalten hat, die Einzelheiten zu den von Van Eck über zwei seiner Fonds gehaltenen Beteiligungen am Unternehmen enthält. Eine Kopie der Mitteilung finden Sie unten.