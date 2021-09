High Speed auf dem Hallenboden

Ask 0,83

Ask 0,83

Ask 0,72

Ask 0,72

- KION Group und Fraunhofer IML industrialisieren mit dem LoadRunner eine neue Generation autonomer Transportfahrzeuge

- Intralogistik-Konzern lizensiert die mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Fahrerlosen Transportfahrzeuge des Forschungsinstituts

- Gemeinsames "Enterprise Lab" soll hochdynamischen Fahrzeugschwarm weiterentwickeln

- CEO Gordon Riske: "Künstliche Intelligenz revolutioniert die Branche, und daran wirken wir aktiv mit."

Frankfurt am Main, 07. September 2021 - Die KION GROUP AG und das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) wollen als Partner den mit verteilter Künstlicher Intelligenz ausgestatteten autonomen Fahrzeugschwarm "Load Runner" vom Prototyp in die Industrialisierung überführen und technisch weiterentwickeln. Dafür gründen das Forschungsinstitut und der Intralogistik-Konzern ein gemeinsames "Enterprise Lab". Zudem lizensiert KION die LoadRunner-Technologie des Fraunhofer IML für den Einsatz in der internationalen Unternehmensgruppe.

Mit dem LoadRunner hat das Fraunhofer IML eine neue Generation Fahrerloser Transportfahrzeuge mit enormer Sortierleistung entwickelt. Seine verteilte intelligente Fahrzeugkoordination soll das autonome High-Speed-Fahrzeug auf ein neues Level der Schwarmrobotik heben. Die Transportfahrzeuge verfügen über die Beschleunigung eines Sportwagens und dringen in eine ganz neue Leistungsklasse vor. Das gemeinsame Ziel der KION Group und des Fraunhofer IML ist die Industrialisierung und Optimierung der KI-basierten Schwarmtechnologie vom Sensor bis zur überlagerten Plattform.

"Künstliche Intelligenz revolutioniert die Branche, und daran wirken wir aktiv mit. Der Ausbau der Künstlichen Intelligenz für unsere Produkte und Softwarelösungen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie ,KION 2027'", sagt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Die innovative LoadRunner-Technologie und die Partnerschaft mit dem Fraunhofer IML werden uns dabei helfen, die Abläufe in den Warenlagern unserer Kunden noch einfacher, schneller und effizienter zu gestalten - eine große Erleichterung für die Logistik-Teams vor Ort und eine deutliche Steigerung der Wirtschaftlichkeit."