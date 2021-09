Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt das letzte markante Verlaufshoch bei 94,56 Euro aus Anfang 2015. Der anschließende Crash ausgelöst durch Diesel-Gate sorgte für äußerst volatile Ausschläge im Bereich zwischen 28,28 und grob 80,28 Euro. In diesem Jahr schoss die Aktie regelrecht wieder hoch und markierte Mitte Juni knapp oberhalb von 100,00 Euro ihre bisherige Bestmarke. Doch bereits ein Stück weit früher setzte eine sukzessive Konsolidierungsphase mit einer dazugehörigen Unterstützung um 80,00 Euro ein. In den letzten Wochen stieg die Porsche-Aktie erneut an und konnte sich im Bereich der dominierenden Abwärtstrendlinie aus diesem Jahr festsetzen. Ein Ausbruch darüber würde ein Kaufsignal generieren können.

Potenzieller Doppelboden

Sollte es mithilfe eines beherzten Kurssprungs über 90,00 Euro bei der Porsche-Aktie aufwärtsgehen, könnte dies Kursgewinne bis an die Hochs aus 2015 bei 94,56 Euro generieren, ein weiteres Ziel für den Wert läge sogar an den aktuellen Jahreshochs von 102,00 Euro. Sollte das Momentum anhaltend hoch bleiben, wäre innerhalb der zu erwartenden Kaufwelle sogar ein Anstieg an 112,21 Euro rechnerisch möglich. Um hiervon bestmöglich und von einem konstanten Hebel von 5,0 zu profitieren, könnte beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Porsche WKN VN5EWG zum Einsatz kommen. Für Sorgenfalten würde dagegen ein Kursrutsch unter 80,00 Euro und den knapp darunter verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt sorgen, in diesem Szenario müssten Abschläge auf 70,66 Euro zwingend einkalkuliert werden. In bärisches Fahrwasser kehrt die Porsche-Aktie allerdings erst unterhalb des EMA 200 bei aktuell 64,73 Euro zurück.