WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Juli 2021 (real, vorläufig):



+1,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+5,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Juni 2021 (real, revidiert):-1,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+5,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe war nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2021saison- und kalenderbereinigt 1,0 % höher als im Juni 2021. ImVorjahresvergleich war die Produktion kalenderbereinigt 5,7 % höher als im Juli2020. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn derEinschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, lag die Produktion imJuli 2021 saison- und kalenderbereinigt 5,5 % niedriger.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) istim Juli 2021 gegenüber Juni 2021 um 1,3 % gestiegen. Innerhalb der Industrienahmen die Produktion von Investitionsgütern um 3,2 % und die Produktion vonKonsumgütern um 0,9 % zu. Bei den Vorleistungsgütern fiel die Produktion um 0,5%. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung 3,2 % niedriger und dieBauproduktion 1,1 % höher als im Vormonat.Für den Juni 2021 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einRückgang der Produktion von 1,0 % gegenüber Mai 2021 (vorläufiger Wert: -1,3 %).Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleichdient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungenund Kalendereffekten unabhängig. In der aktuellen Corona-Krise kann es durch diezeitweise starken Rückgänge und Anstiege zu sehr unterschiedlichen Ergebnissenim Vormonats-/Vorquartalsvergleich und Vorjahresvergleich kommen. Um einendirekten Vergleich zum Vorkrisenniveau zu ermöglichen, wird bis auf Weiteres inallen Pressemitteilungen zu Konjunkturindikatoren, die saisonbereinigtvorliegen, zusätzlich ein Vergleich zum Februar 2020 beziehungsweise zum 4.Quartal 2019 dargestellt.Die Veränderungsraten basieren auf dem Produktionsindex für das ProduzierendeGewerbe (2015 = 100). Die Saison- und Kalenderbereinigung erfolgte mit demVerfahren X13 JDemetra+.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Produktionsindex im Produzierenden Gewerbekönnen über die Tabelle Indizes der Produktion (42153-0001) in der DatenbankGENESIS-Online abgerufen werden.Krisenmonitor ermöglicht Vergleich zwischen Corona-Krise und Finanz- undWirtschaftskriseDer Produktionsindex ist auch Teil des "Krisenmonitors"(www.destatis.de/krisenmonitor), mit dem das Statistische Bundesamt dieEntwicklung wichtiger Konjunkturindikatoren in der Corona-Krise und in derFinanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gegenüberstellt. Der Krisenmonitorergänzt die Sonderseite "Corona-Statistiken" (www.destatis.de/corona), diestatistische Informationen zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgender Corona-Pandemie bündelt.