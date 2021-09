WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, 2. Quartal 2021:



+2,8 % zum Vorquartal (kalender- und saisonbereinigt)



+14,7 % zum Vorjahresquartal (kalender- und saisonbereinigt)



Beschäftigte im Dienstleistungsbereich, 2. Quartal 2021:





+0,4 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)+1,6 % zum Vorjahresquartal (saisonbereinigt)Die Unternehmen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen in Deutschland haben im2. Quartal 2021 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) kalender- und saisonbereinigt nominal (nicht preisbereinigt) 2,8 %mehr Umsatz erwirtschaftet als im 1. Quartal 2021. Im Vergleich zumVorjahresquartal stieg der Umsatz kalender- und saisonbereinigt um 14,7 %. DerUmsatz erreichte damit wieder das Vorkrisenniveau des 4. Quartals 2019, demQuartal vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland (+0,1 %). Dieausgewählten Dienstleistungsbereiche umfassen die Bereiche Verkehr und Lagerei,Information und Kommunikation, freiberufliche und technische Dienstleistungenund sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen.Die Zahl der Beschäftigten in den ausgewählten Dienstleistungsbereichen nahm im2. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,4 % und imVergleich zum Vorjahresquartal um 1,6 % zu. Die Beschäftigtenzahl war damit noch1,4 % geringer als im 4. Quartal 2019.Bereich Verkehr und Lagerei mit stärkstem UmsatzplusDen stärksten Umsatzzuwachs gab es im 2. Quartal 2021 im Bereich Verkehr undLagerei (zum Beispiel Straßen- und Schienenverkehr, Transport inRohrfernleitungen, Schifffahrt, Luftfahrt, Lagerei sowie sonstigeDienstleistungen für den Verkehr, darunter der Betrieb von Verkehrswegen,Bahnhöfen, Flughäfen sowie Post-, Kurier- und Expressdienste). Hier stiegen dieUmsätze kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % und imVergleich zum Vorkrisenniveau des 4. Quartals 2019 um 6,2 %. Die Post-, Kurier-und Expressdienste erwirtschafteten sogar 23,9 % mehr Umsatz als vor derCorona-Krise.Im Bereich freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen(zum Beispiel Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Architektur- undIngenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung,Unternehmensberatung, Werbung und Marktforschung, Design, Fotografie sowieDolmetschen) war der Umsatz 4,2 % höher als im Vorquartal und 4,3 % höher als im4. Quartal 2019.Der Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum BeispielVermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, Reisebüros undReiseveranstalter, private Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung,