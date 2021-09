DGAP-News: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Wissenschaftl. Publikation

Pond Technologies: 'Die Welt braucht eine algenbasierte Bioökonomie'



07.09.2021

Es ist nicht automatisch ein Vorteil, wenn ein Unternehmen der "First Mover" in einer neuen Industrie ist. Es muss neue Begriffe erklären wie zum Beispiel den einer "algenbasierten Bioökonomie". Nie gehört? Was soll das denn sein? Und wozu ist das gut? Ganz besonders schwer haben es börsennotierte Innovatoren, denn Aktionäre sind bei ihrer Due Diligence tendenziell bequemer als Private Equity Investoren. Sie springen gerne auf Trends, suchen Vergleichsunternehmen und investieren am liebsten in Sektoren. Singularitäten meiden sie und sind erst da, wenn sich der Markterfolg schon abzeichnet wie bei Biontech (NASDAQ: BNTX; an deren MRNA-Technologie auch lange keiner geglaubt hat).