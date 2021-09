Die Wahrscheinlichkeit für fallende Notierungen im September beträgt 70%

Ein Baustein meines Handels sind klassisch-saisonale Swingtrades. Insgesamt besteht dieser Teil des Strategie-Portfolios aus 45 Trades, die sich auf verschiedenste Märkte erstrecken. Platin notiert in 70% der Fälle Ende September niedriger, als zum Monatsbeginn. In dieses Zeitfenster fällt, wenig verwunderlich, auch der Top-Saisonale Trade.

Die Strategie

Hierbei wird eine Shortposition am 07.09. eröffnet, und bis in den Oktober hinein gehalten. Die Grafik zeigt die Kapitalkurve dieses Trades seit 1972 (rot), und das Auszahlungsprofil (Ergebnis am Ende des Trades blau und zwischenzeitlicher Buchverlust gelb). Der durchschnittliche Gewinn pro Trade ist hierbei der entscheidende Punkt. 1000 Dollar bedeuten 20 Dollar im Platinpreis, was beim gegenwärtigen Preisniveau ca. 2% durchschnittlichen Preisrückgang in diesem Zeitfenster bedeuten würde.

Nachfolgend ist die "Handelstag des Monats"-Auswertung zu sehen. Wir sehen, dass ab Handelstag 4 (das ist heute),bis auf zwei Ausnahmen, alle anderen Handelstage des Monats in Summe schwach waren. Die Auswertung reicht bis in die 70er-Jahre zurück, ist damit also sehr aussagekräftig und belastbar.

Umgesetzt werden kann diese Tradingchance unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: